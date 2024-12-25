ФСБ объявила, что сорвала теракт против топ-менеджера оборонного предприятия
Федеральная служба безопасности РФ заявила, что предотвратила теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Московской области. Об этом пишет «Интерфакс» 25 декабря.
В заявлении ФСБ не приводится название предприятия ОПК, но отмечается, что оно выпускает продукцию для Минобороны России.
По данным спецслужбы, по делу задержаны семь граждан России, жители Московской, Свердловской областей и Пермского края. Среди них — трое несовершеннолетних. Утверждается, что задержанные дают признательные показания.
По версии ФСБ, задержанные следили за местом стоянки автомобиля «объекта террористических устремлений», а также изготовили бомбу, которую заложили под машину. В Следственном комитете сообщили, что подозреваемых задержали в момент закладки взрывного устройства.
По данным ФСБ, задержанных координировали сотрудники спецслужб Украины. В СК заявили, что участникам группы обещали заплатить один миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
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