ФСБ объявила, что сорвала теракт против топ-менеджера оборонного предприятия

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что предотвратила теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Московской области. Об этом пишет «Интерфакс» 25 декабря.

В заявлении ФСБ не приводится название предприятия ОПК, но отмечается, что оно выпускает продукцию для Минобороны России.

По данным спецслужбы, по делу задержаны семь граждан России, жители Московской, Свердловской областей и Пермского края. Среди них — трое несовершеннолетних. Утверждается, что задержанные дают признательные показания.

По версии ФСБ, задержанные следили за местом стоянки автомобиля «объекта террористических устремлений», а также изготовили бомбу, которую заложили под машину. В Следственном комитете сообщили, что подозреваемых задержали в момент закладки взрывного устройства.

По данным ФСБ, задержанных координировали сотрудники спецслужб Украины. В СК заявили, что участникам группы обещали заплатить один миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.