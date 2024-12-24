Президент США Джо Байден рассматривает возможность ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России в последние недели своего президентского срока, сообщила 24 декабря газета The Washington Post, ссылаясь на слова четырех источников. Издание назвало возможные санкции «прощальным ударом Байдена по Путина».

По словам источников, новые меры могут быть направлены против так называемого теневого флота России — международных судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Кроме того, ограничения могут распространить на экспортеров российской нефти, которые ранее не подпадали под санкции. Также, по словам собеседников WP, рассматривается возможность отозвать лицензии, которые позволяют банкам обрабатывать платежи за российские энергоресурсы.

Источники отметили, что введение санкций даст команде избранного президента США Дональда Трампа больше рычагов давления на президента РФ Владимира Путина в ходе переговоров о прекращении российско-украинской войны. Высокопоставленный американский чиновник сказал, что эти меры позволят Украине находиться в «наилучшем возможном положении» для самообороны и вести переговоры о мире на «справедливых» условиях.

Агентство Bloomberg первым сообщило 11 декабря, что США рассматривают санкции, направленные против торговли российской нефтью. По информации источников агентства, команда Байдена прорабатывает ограничения на экспорт некоторых видов российской нефти, а также санкции против теневого флота, участвующего в перевозке нефти.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года власти США ввели санкции в отношении российских банков, оборонных, промышленных предприятий и других компаний. При этом российский энергетический сектор пострадал лишь частично. С начала войны, отмечает The Washington Post, администрация Джо Байдена опасалась оказывать серьезное влияние на экспорт российских энергоносителей, допуская, что это приведет к резкому росту цен на нефть и, как следствие, к росту цен на бензин в США. Газета отмечает, что и перед уходом из Белого дома Байден, возможно, не захочет повышать цены на бензин, чтобы передать преемнику сильную экономику.

На продажу нефти и газа приходится от трети до половины всех доходов российского бюджета, отмечает The Washington Post. В 2023 году Россия заработала на продаже энергоносителей около 100 миллиардов долларов, сообщила американская корпорация S&P Global в своем докладе в январе 2024-го.

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против России, объяленного 16 декабря, ввел ограничения против судоходных компаний, связанных с теневым флотом России, а также 52 танкеров из третьих стран, перевозивших российскую нефть.

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