В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. Погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатки в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Об этом, как пишет Haberturk 24 декабря, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Губернатор провинции Исмаил Устаоглу заявил, что власти не считают произошедшее диверсией.

Телеканал CNN Turk распространил кадры, снятые после взрыва.

Как пишет «Би-би-си», завод производит амуницию для охоты и спорта, а также взрывчатые вещества для гражданского использования.