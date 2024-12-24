В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. Погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатки в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Об этом, как пишет Haberturk 24 декабря, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Губернатор провинции Исмаил Устаоглу заявил, что власти не считают произошедшее диверсией.
Телеканал CNN Turk распространил кадры, снятые после взрыва.
Как пишет «Би-би-си», завод производит амуницию для охоты и спорта, а также взрывчатые вещества для гражданского использования.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!