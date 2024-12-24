ТАСС: на журналиста Дмитрия Колезева завели дело о неисполнении обязанностей «иноагента». Суд в России уже заочно дал ему семь лет за «фейки» об армии
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Колезева, которого суд в Москве заочно приговорил к семи с половиной годам лишения свободы по делу о «фейках» о российской армии. О новом деле ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, дело на Колезева завели по части 2 статьи 330.1 УК за неисполнение обязанностей «иноагента». «Поводом послужил неоднократный отказ предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемого от этих источников имущества», — заявил источник.
«Так как я уже осужден на 7,5 лет по другому делу, это [дело] даже эмоций особых не вызывает. Если кому-то из коллег понадобится мой комментарий, то напишите, что закон, по моему мнению, фашистский, я его осознанно не исполнял и не собираюсь», — прокомментировал сообщение ТАСС Колезев.
Дмитрий Колезев — бывший главный редактор Republic и основатель екатеринбургского издания Itʼs My City. В ноябре 2022 года Минюст России объявил журналиста «иноагентом». Колезев уехал из России и сейчас живет в Португалии.
В августе 2024-го Басманный суд Москвы заочно приговорил Колезева к семи с половиной годам лишения по делу о распространении «фейков» об армии. Поводом для возбуждения дела стали видео на ютьюб-канале журналиста и публикации о массовом убийстве в Буче.
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