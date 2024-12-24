Российские военные ударили по Кривому Рогу. Поврежден многоэтажный жилой дом, есть пострадавшие
В результате удара российских войск по Кривому Рогу поврежден многоэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
По предварительным данным, пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Судя по фотографиям и видео, которые распространили украинские телеграм-каналы, частично разрушен многоэтажный жилой дом.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские военные ударили по городу баллистическими ракетами, попав в четырехэтажный дом на 32 квартиры. Сколько из них разрушено, неясно.
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