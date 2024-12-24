Российские военные ударили по Кривому Рогу. Поврежден многоэтажный жилой дом, есть пострадавшие

В результате удара российских войск по Кривому Рогу поврежден многоэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Судя по фотографиям и видео, которые распространили украинские телеграм-каналы, частично разрушен многоэтажный жилой дом.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские военные ударили по городу баллистическими ракетами, попав в четырехэтажный дом на 32 квартиры. Сколько из них разрушено, неясно.