Минфин РФ отклонил предложение ввести льготную ипотеку для участников войны

Министерство финансов России не поддержало инициативу депутатов Госдумы ввести новую льготную программу ипотечного кредитования для участников полномасштабной российско-украинской войны. Об этом, как сообщило 24 декабря РИА Новости, говорится в ответе замминистра финансов России Ивана Чебескова.

В Минфине посчитали, что действующие льготной ипотеки «привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования», пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что из-за того, что льготные ипотечные программы неоднократно продлевали и расширяли на больший круг граждан и объектов недвижимости, льготная ипотека превратилась из точечной меры поддержки в массовый продукт.

«Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан», — заявили в министерстве.

В Минфине заявили, что для введения новых программ льготной ипотеки нужны дополнительные средства федерального бюджета, а их источники не определены.

В декабре члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили ввести для участников войны льготную ипотеку со ставкой 2%. Как говорил РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета по строительству Сергей Колунов, подобная программа может затронуть более 700 тысяч участников войны и принести экономике России более триллиона рублей.

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