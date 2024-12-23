ВЦИОМ: в письме деду Морозу россияне попросили бы мира во всем мире или окончания «СВО». Таких ответов больше, чем пожеланий здоровья близким
Россияне в письме деду Морозу в первую очередь попросили бы мира во всем мире или окончания российско-украинской войны. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Как следует из массива исходных данных, опубликованных на сайте организации, 18,5% попросили бы у деда Мороза «мира во всем мире» или «мирного неба над головой». Еще 17,5% загадали бы «окончание СВО» или «победу в СВО».
При этом в статье на своем сайте, написанной по итогам опроса, ВЦИОМ группирует пожелания мира во всем мире и победы в «СВО» (а также пожелание «возвращения родственников с войны», набравшее 2%) в единый ответ, считая таким образом все эти пожелания аналогичными. Отдельно результаты можно увидеть только в массиве исходных данных — он также выложен на сайте, но для его чтения необходимы специальные технические навыки.
Другие варианты пожеланий выбрало значительно меньшее количество россиян. Так, здоровья родным и близким (традиционно раньше это был самый популярный ответ) попросили бы 12,5%, еще столько же суммарно набрали просьбы о подарках и об улучшении материального положения.
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