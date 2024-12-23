США призвали американцев немедленно покинуть Беларусь

Государственный департамент США выпустил обновленные рекомендации для американцев, которые планируют поездки в Беларусь. Новые рекомендации появились на сайте Госдепа 18 декабря, российские СМИ обратили на это внимание только сейчас.

«В связи с произвольным исполнением белорусскими властями местных законов и риском задержания, продолжающимся содействием войне России против Украины, а также повышенной нестабильностью и непредсказуемостью обстановки в регионе, не путешествуйте в Беларусь», — говорится в уведомлении.

Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну.

Государственный департамент США приостановил работу своего посольства в Минске вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны, 28 февраля 2022 года. Тогда же, как пишет «Зеркало», Госдеп рекомендовал американцам покинуть страну. В дальнейшем США несколько раз обновляли свои рекомендации по поводу путешествий в Беларусь.