США призвали американцев немедленно покинуть Беларусь
Государственный департамент США выпустил обновленные рекомендации для американцев, которые планируют поездки в Беларусь. Новые рекомендации появились на сайте Госдепа 18 декабря, российские СМИ обратили на это внимание только сейчас.
«В связи с произвольным исполнением белорусскими властями местных законов и риском задержания, продолжающимся содействием войне России против Украины, а также повышенной нестабильностью и непредсказуемостью обстановки в регионе, не путешествуйте в Беларусь», — говорится в уведомлении.
Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну.
Государственный департамент США приостановил работу своего посольства в Минске вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны, 28 февраля 2022 года. Тогда же, как пишет «Зеркало», Госдеп рекомендовал американцам покинуть страну. В дальнейшем США несколько раз обновляли свои рекомендации по поводу путешествий в Беларусь.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!