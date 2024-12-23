Производители предупредили о росте отпускных цен на пиво в России

Пивоваренные компании направили российским ретейлерам уведомления, в которых говорится о повышении отпускных цен на пиво с 1 января 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого есть соответствующие письма. Вслед за отпускными ценами на пиво могут вырасти и розничные.

О повышении отпускных цен предупредили три пивные компании — AB InBev Efes (бренды «Клинское», Abbe и другие), Medovarus и белорусская «Криница-Трейд» («Крынiца», Kult и другие), а также дистрибутор «Госселайн Логистикс». Насколько вырастут цены, в уведомлениях не конкретизируется.

По словам опрошенных «Коммерсантом» ретейлеров, большинство пивоваров и дистрибьюторов планируют повысить отпускные цена на 9-10%. Первым это уже сделал холдинг «Объединенные пивоварни» (бывший Heineken в России, бренды «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев»). В ноябре компания уведомила розничные сети о росте оптовой стоимости своей продукции в среднем на 9,8%.

В свою очередь независимый эксперт пивного рынка Алексей Небольсин считает, что в первой половине 2025 года пивовары могут поднять цены на свою продукцию в среднем до 15%.

Одной из главных причин повышения цен пивовары называют затраты на акциз, который повышается для производителей с 1 января 2025 года. Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса вырастет с 27 до 30 рублей за литр, на напитки крепостью выше 8,6 градуса — с 51 до 56 рублей. В AB InBev Efes среди других причин также называют высокую ключевую ставку ЦБ и инфляцию, что привело к подорожанию сырья и упаковки. Пивовары также отмечают нехватку персонала на производствах. В «Госселайн Логистикс» заявили, что издержки у производителей и дистрибьюторов пива выросли в том числе из-за увеличения грузовых перевозок внутри страны, а также ослабления курса рубля, поэтому автоматически подорожала импортируемая продукция.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин отметил, что в течение 2024 года компании неоднократно поднимали цены на свои напитки, что привело к подорожанию только разливного пива в среднем на 20%.

Минфин РФ в середине декабря утвердил новые минимальные цены на крепкий алкоголь. В частности, минимальная стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 556 до 651 рублей, на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за 0,5 литра.

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