Honda и Nissan начали переговоры о слиянии. Они станут третьим крупнейшим автопроизводителем в мире

Крупные японские автомобильные компании Honda и Nissan объявили 23 декабря, что начали переговоры о слиянии.

В сообщении на сайте Nissan говорится, что стороны «подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы начать обсуждение и рассмотреть возможность интеграции бизнеса двух компаний путем создания совместной холдинговой компании».

Также Honda и Nissan подписали отдельный меморандум с еще одним японским производителем, Mitsubishi Motors, чтобы рассмотреть возможность присоединения этой компании к группе. Компания Nissan — основной акционер Mitsubishi.

«Появление китайских автопроизводителей и новых игроков сильно изменило автомобильную индустрию. Мы должны нарастить потенциал, чтобы бороться с ними к 2030 году, иначе нас победят», — заявил на пресс-конференции в Токио глава Honda Тосихиро Мибе (цитата по Reuters).

По словам представителей Honda и Nissan, в случае слияния общий объем продаж холдинговой компании достигнет 30 триллионов иен (191 миллиард долларов), а прибыль превысит три триллиона иен (19 миллиардов долларов).

Стороны собираются завершить переговоры к июню 2025 года, а к августу 2026-го создать холдинговую компанию. Ожидается, что большинство мест в совете директоров объединенной компании займут представители Honda.

Источники Reuters сообщили, что Renault, крупнейший акционер Nissan, открыт для сделки и изучит все последствия объединения.

На фоне сообщений о возможном слиянии акции Honda выросли на 3,8%, Nissan — на 1,6%, а Mitsubishi Motors — на 5,3%.

В случае слияния Honda и Nissan станут третьим по величине автопроизводителем в мире после японской Toyota и немецкой Volkswagen. Сейчас третье место занимает группа южнокорейских Hyundai и Kia. Слияние японских компаний станет крупнейшим в автопроме с 2021 года, когда Fiat Chrysler Automobiles и PSA объединились, создав компанию Stellantis.

Nissan в ноябре 2024 года объявил, что сократит девять тысяч работников и на 20% снизит свои производственные мощности из-за падения продаж на ключевых рынках, в Китае и США. Компания Honda сообщила, что получила меньшие доходы, чем ожидалось, из-за снижения продаж в Китае.

В Nissan возник кризис после того, как в 2018 году за финансовые нарушения задержали тогдашнего главу компании Карлоса Гон (после ареста Гон бежал из Японии). Тайваньская компания Foxconn в 2024 году сделала Nissan предложение о покупке, но японский автопроизводитель отклонил его, пишет Reuters со ссылкой на источники.