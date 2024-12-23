Более 70 российских беспилотников атаковали Украину. В Хмельницкой области под удар попало предприятие, в Киевской — повреждены жилые дома
Предприятие в Хмельницкой области получило повреждения в результате атаки российских беспилотников в ночь на 23 декабря, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.
По его словам, в результате атаки на предприятии повреждено оборудование, ранен один человек. Кроме того, в частных домах выбило окна, поврежден легковой автомобиль. Тюрин добавил, что всего силы ПВО уничтожили над регионом пять беспилотников.
В Киевской области из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждена линия электропередачи, четыре частных дома, гараж и три автомобиля, сообщил глава региональной администрации Руслан Кравченко. По его словам, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что за неполные сутки, с 10:00 (11:00 мск) 22 декабря по 9:00 (10:00 мск) 23 декабря, российские военные запустили по Украине 72 беспилотника, из них 47 сбили силы ПВО, а 25 упали, не причинив ущерба. По данным военных, дроны сбивали в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.
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