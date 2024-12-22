Власти Албании запретят TikTok на территории страны из-за убийства 14-летнего подростка, которому предшествовал конфликт в соцсетях

Власти Албании решили запретить в стране TikTok, обвинив соцсеть в «подстрекательстве к насилию и издевательствам, особенно среди детей». Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр страны Эди Рама 21 декабря заявил, что доступ к платформе будет закрыт для всех жителей Албании как минимум на год. Эта мера будет действовать с начала 2025 года. Рама сказал, что Албания будет следить за реакцией компании и других стран на запрет, прежде чем принимать решение о его продлении или снятии.

Поводом для блокировки TikTok стало недавнее убийство 14-летнего подростка — в драке его зарезал ножом другой школьник. Как сообщали местные СМИ, драке предшествовал словесный конфликт в соцсетях, а после убийства в тиктоке распространились многочисленные видео, на которых другие школьники одобряли убийство.

В TikTok отрицали связь с убийством: компания заявляла, что ни у кого из участников драки не было аккаунтов в тиктоке, а их словесная перепалка, предшествовавшая убийству, велась в других соцсетях.

В последнее время дискуссии об ограничении доступа детей и подростков в соцсети ведутся во многих европейских странах, в том числе в Германии и Франции. Власти Австралии в ноябре приняли закон, полностью запрещающий пользоваться соцсетями всем жителям страны, не достигшим 16 лет.

В декабре Еврокомиссия начала расследование против TikTok по подозрению в манипулировании избирательными процессами. Это произошло после того, как в Румынии Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборах на основе данных разведки о том, что в пользу победившего ультраправого политика Кэлина Джорджеску в тиктоке велась незаконная кампания.

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