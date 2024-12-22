В Тамбове арестовали на 10 суток ветерана четырех войн, который пришел на каток в куртке с шевроном внутренних войск МВД Украины

В Тамбове на 10 суток арестовали ветерана четырех войн Олега Борисенко, который пришел на городской каток в куртке с шевроном внутренних войск МВД Украины на рукаве. Об этом пишет «Медиазона».

Борисенко признали виновным по административной статье о демонстрации экстремистской символики. По его словам, он пришел на каток в куртке с шевроном 10 декабря, и охранник катка «подозрительно на него смотрел». Вечером к Борисенко домой пришли полицейские.

Ветеран также рассказал, что увлекается коллекционированием, в том числе одежды в стиле милитари. Шеврон, по его словам, он привез из Украины в 2014 году и «умысла демонстрировать что-либо у него не было» — шеврон, по его словам, был таким маленьким, что он «даже забыл о нем».

Борисенко в декабре 2023 года приговорили к шести годам условно по уголовному делу о «дискредитации» армии. Дело завели, когда он облил краской плакат с буквами Z и V. Сам Борисенко объяснил свои действия тем, что считает эти буквы схожими с символикой армии нацистской Германии.

Борисенко — ветеран четырех войн, он воевал в Югославии, Чечне, Сирии, а также участвовал в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах в составе ЧВК Вагнера. При этом он называл «преступным» полномасштабное вторжение РФ в Украину.