На побережье Черного моря после аварии танкеров найдены 11 погибших дельфинов

После разлива нефтепродуктов в Черном море найдены 11 мертвых дельфинов. Об этом сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей.

«Шесть на берегу. Два в воде — это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки», — сказала Белей. По ее словам, животные были полностью в мазуте, им забило дыхательные пути.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря, когда два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.

По официальным данным, в воду попало более трех тысяч тонн мазута. В очистке пляжей в Краснодарском крае участвуют несколько тысяч спасателей и волонтеров. По данным Greenpeace, загрязнено более 60 километров пляжа — от Анапы до Крымского моста, а общая площадь загрязнения составляет 65 квадратных километров.