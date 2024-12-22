Украинские беспилотники второй раз за неделю атаковали нефтебазу в Орловской области
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
В результате атаки на «объекте топливной инфраструктуры» в поселке Стальной Конь начался пожар. Вскоре его потушили.
Всего, по словам Клычкова, над территорией региона были сбиты 20 беспилотников. Губернатор сообщил, что «пострадавших и значительных разрушений нет».
Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что всего за ночь над Россией сбили 42 дрона. Помимо Орловской области, по данным ведомства по восемь беспилотников сбили над Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской и один — над Краснодарским краем.
Украинские беспилотники уже атаковали нефтебазу «Стальной Конь» 14 декабря. Эта нефтебаза обслуживает работу магистрального нефтепровода «Дружба». В Генштабе ВСУ атаку 14 декабря объясняли тем, что нефтебаза является «частью российского ВПК, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ».
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