Украинские беспилотники второй раз за неделю атаковали нефтебазу в Орловской области

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

В результате атаки на «объекте топливной инфраструктуры» в поселке Стальной Конь начался пожар. Вскоре его потушили.

Всего, по словам Клычкова, над территорией региона были сбиты 20 беспилотников. Губернатор сообщил, что «пострадавших и значительных разрушений нет».

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что всего за ночь над Россией сбили 42 дрона. Помимо Орловской области, по данным ведомства по восемь беспилотников сбили над Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской и один — над Краснодарским краем.

Украинские беспилотники уже атаковали нефтебазу «Стальной Конь» 14 декабря. Эта нефтебаза обслуживает работу магистрального нефтепровода «Дружба». В Генштабе ВСУ атаку 14 декабря объясняли тем, что нефтебаза является «частью российского ВПК, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ».