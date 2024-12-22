На Камчатке спустя три дня поисков нашли самолет Ан-2, пропавший после сигнала об аварийной посадке. Экипаж выжил
На Камчатке обнаружили самолет Ан-2, пропавший три дня назад, сообщает ТАСС.
Ан-2 принадлежит частной компании, 19 декабря он перевозил коммерческий груз из села Мильково в поселок Оссора на севере полуострова в условиях низкой облачности и ливневого снега. Радиомаяк самолета подал сигнал об аварийной посадке, после чего связь с ним была потеряна.
На борту находились три человека — два члена экипажа и пассажир. Всех их нашли живыми.
Как пишет Mash, находившиеся на борту люди после крушения вырыли яму в снегу, где жгли топливо, дожидаясь прибытия спасателей. Сейчас их доставили в больницу с переохлаждением, у одного из пилотов — закрытая черепно-мозговая травма, ему проведут операцию.
СК после обнаружения самолета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
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