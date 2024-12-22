Александр Усик выиграл бой у Тайсона Фьюри и защитил титул чемпиона мира. «Александр доказал: мы, украинцы, своего не отдадим», — заявил Зеленский
Украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, WBA и WBO. Бой проходил в Саудовской Аравии.
По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику: 116-112.
С победой Усика поздравили президент Украины Владимир Зеленский и другие политики, в том числе мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко.
«Победа! Такая важная и такая нужная нам всем сейчас. Защитив чемпионский титул, Александр доказал: мы, украинцы, своего не отдадим. И как бы тяжело не было — победим. Ринг, поле боя или дипломатическая арена — бьемся и своего не отдадим», — написал Зеленский в телеграме.
Это был второй поединок Усика и Фьюри в 2024 году. В предыдущем бое в мае Усик также одержал победу. Фьюри тогда проиграл впервые в карьере.
Для Усика победа стала 23-й на профессиональном ринге. До сих пор он не проиграл ни одного поединка.
Бой стал рекордным по размеру суммарного гонорара боксеров. На двоих по его итогу они заработают 190 миллионов долларов. За первую встречу на ринге Усик и Фьюри суммарно получили около 100 миллионов.
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