Политик Юлия Навальная призвала корпорацию Google помочь российским пользователям обходить блокировки YouTube на фоне усиления ограничения доступа к видеосервису в РФ.

Я хочу обратиться к корпорации Google — владельцам YouTube. Десятки миллионов ваших пользователей в России — это не просто цифры в отчете. Это живые люди, для многих из которых ваша платформа стала единственным окном в свободный мир, единственной возможностью получить информацию и поддержку. Эти пользователи доверились вам, и вы можете и должны за них бороться.

Навальная отметила, что у властей РФ есть технические возможности для полной блокировки сервиса, но это «не значит, что все пропало». Политик напомнила, что в 2018 году, когда в России заблокировали Telegram, команда мессенджера начала встраивать внутрь приложения механизмы обхода блокировок, и в конечном счете через несколько лет «путинские цензоры вынуждены были признать свое поражение». Также она привела пример мессенджера Signal, который продолжает оставаться доступным для российских пользователей благодаря тому, что «разработчики реализовали код обхода блокировок».

Жителей России Навальная, в свою очередь, призвала «не бездействовать», пользоваться VPN-сервисами и помогать в их установке «менее технически продвинутым родственникам и знакомых», а также делиться контентом в мессенджерах.

Перебои в работе YouTube в России наблюдаются с лета 2024 года. Несмотря на многочисленные свидетельства того, что за этим стоят российские власти, официально они это отрицают и возлагают ответственность на неполадки в работе самого Google — якобы компания после официального ухода из России не поддерживает в должном состоянии свою инфраструктуру. В Google это отрицают.

18 декабря президент Владимир Путин на прямой линии также возложил ответственность за проблемы YouTube в России на технические неполадки у Google. При этом он отметил, что компания должна соблюдать российские законы. Вскоре после этого российские пользователи YouTube начали жаловаться на проблемы с доступом к сервису на мобильных устройствах.

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