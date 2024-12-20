Пять человек погибли при пожаре в изоляторе Якутска. Там избивали и пытали военных, отказавшихся воевать

В Якутске в ночь на 20 декабря произошел пожар в изоляторе в Вилюйском переулке, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части.

В результате пожара, сообщил военный комиссариат Республики Саха (Якутия), погибли пять человек, личности которых устанавливаются. Семь человек госпитализированы с симптомами отравления продуктами горения.

Причина пожара выясняется, сообщил военный комиссариат, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Администрация Якутска от комментариев по поводу пожара воздержалась, региональное МЧС заявило, что «комментирование объектов министерства обороны РФ в сферу деятельности МЧС России не входит».

Якутские телеграм-каналы в мае писали, что в изоляторе в Вилюйском переулке держат военнослужащих, которые отказались возвращаться на фронт после ранений. Военных, сообщал Фонд «Свободная Якутия» со ссылкой на активистов, бьют, пытают, не дают пользоваться туалетов, отказывают во встречах с родственниками, а также включают на полную громкость песню Shaman «Я русский». Тогда утверждалось, что в изоляторе держат 28 человек.

В соцсетях было опубликовано видео с издевательствами в этом изоляторе, на котором были видны семеро заключенных, напоминает «7×7». Военная прокуратура заявила, что на видео попали семеро инициаторов побега, которых якобы отправили в камеру из-за опьянения.