В СИЗО Ростова умер анархист, которого два дня назад осудили на 16 лет за поджог здания администрации. По данным Shot, он покончил с собой

В СИЗО Ростова обнаружили тело 39-летнего анархиста Романа Шведова, которого два дня назад приговорили к 16 годам колонии по делу о теракте из-за поджога здания администрации.

По данным телеграм-канала Shot, который сообщил об этом первым, Шведов покончил с собой. Shot пишет, что тело нашли 18 декабря в одиночной камере во время обхода — через пять часов после вынесения приговора. Рядом с ним было скрученное постельное белье.

В пресс-службе управления ФСИН по Ростовской области «Медиазоне» подтвердили информацию о смерти заключенного в СИЗО, не называя его фамилии. Источник издания сообщил, что речь идет о Шведове.

18 декабря Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил Шведова к 16 годам колонии строгого режима по делу о теракте (пункт «в» части 2 статьи 205 УК) из-за поджога здания администрации Зимовниковского района Ростовской области, сообщал «ОВД-Инфо».

По версии следствия, в сентябре 2022 года Шведов бросил бутылку с зажигательной смесью в окно первого этажа администрации, в результате чего сгорели кабинет замглавы района и начальника одного из отделов. Пострадавших не было. Ущерб администрация оценила в 941 тысячу рублей.

В региональном управлении ФСБ заявляли, что Шведов совершил поджог в целях «дестабилизации деятельности органов власти» и «выражения протеста против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР и частичной мобилизации в России».

«Медиазона» отмечает, что в переписке с проектом «Зона солидарности» после ареста Шведов назвал себя анархистом и отказался от юридической помощи на стадии следствия, заявив, что «будет гнить в тюрьме и ему помочь невозможно».