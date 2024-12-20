В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
В немецком городе Магдебург, столице федеральной земли Саксония-Анхальт, автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся на рождественской ярмарке. Об этом сообщает Tagesspiegel.
Количество пострадавших не уточняется, также неизвестно, есть ли погибшие. В соцсетях распространилась видеозапись инцидента — на ней видно, как автомобиль на большой скорости едет сквозь толпу, под его колеса попадают люди, после этого многие из них остаются лежать на земле.
Как пишет dpa, водителя задержали. Неназванный представитель правительства Саксонии-Анхальт заявил агентству MDR, что наезд был спланированным нападением. В полиции этого пока не подтвердили.
Таблоид Bild без ссылок на источники сообщает, что пострадали более 20 человек.
Новость дополняется.
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