Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье

Президент РФ Владимир Путин заявил, что со ставкой 6% необходимо сохранить «без всяких изъятий» и распространить на вторичный рынок жилья. Об этом, как пишет «Интерфакс», Путин заявил на заседании Госсовета 20 декабря.

Считаю, что возможно было бы добавить еще одну новацию. Сегодня эта ипотека семейная действует только в случае приобретения нового жилья, она не действует на вторичном рынке. <…> Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке.

Путин предложил, чтобы это был вторичный рынок в тех населенных пунктах, где «практически не строится новое жилье». «Думаю, что это не может негативным образом отразиться на деятельности строительных компаний и стройки в целом», — сказал президент. Путин попросил правительство определить населенные пункты, где практически не возводят новое жилье.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в случае расширения льготной ипотеки под 6% на вторичный рынок предложение не будет распространяться на Москву, так как в городе строится много жилья, пишет РИА Новости.