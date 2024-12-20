Путин наградил Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент РФ Владимир Путин наградил пропагандистку Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Награда вручена «за большой вклад в развитие отечественной журналистики», а также за «активное участие в подготовки и проведении общественно значимых мероприятий».

Маргарита Симоньян с 2005 года (с момента основания) является главным редактором телеканала RT. C 2013 года она также главный редактор агентства «Россия сегодня», с 2014 года — агентства Sputnik.

В конце 2022 года Путин наградил Симоньян Орденом почета.