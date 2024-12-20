Глава Минюста Украины сообщила о масштабной российской кибератаке на государственные реестры. Восстановление займет до двух недель

Минюст Украины подвергся самой масштабной внешней кибератаке за последнее время, затронувшей государственные реестры, сообщила глава ведомства Ольга Стефанишина.

«Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства», — написала Стефанишина. По ее мнению, российская сторона «пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за границей».

Накануне сам Минюст сообщил о «масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры». Других подробностей в сообщении не было.

По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлен доступ к реестру актов гражданского состояния, реестру юридических и физических лиц и реестру прав на недвижимость. На восстановление потребуется, по предварительной оценке, до двух недель.

После полного восстановления, по словам Стефанишиной, совместно с профильными органами будет проведен обстоятельный анализ атаки «для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем».

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