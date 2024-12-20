Bloomberg: Орбан заявил лидерам ЕС, что дождется инаугурации Трампа, прежде чем одобрить продление санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа прежде чем принимать решение о продлении санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции, введенные Евросоюзом против России, продлеваются каждые полгода. Следующее продление должно быть в конце января — через 11 дней после вступления Трампа в должность (в предыдущий раз санкции продлевались в конце июля). Для продления необходима единогласная поддержка всех 27 стран Евросоюза. Однако по словам источников Bloomberg, на саммите 19 декабря Орбан заявил лидерам стран ЕС, что «не готов двигаться вперед» с продлением.

ЕС уже встревожен тем, что Трамп сократит поддержку Украины, а возражения Орбана, как отмечает Bloomberg, усилили беспокойство европейских лидеров, поскольку венгерский премьер может объединиться с Трампом, чтобы подорвать единство ЕС в вопросе финансовой и военной поддержки Украины.

В июле 2024 года Виктор Орбан приехал к Трампу во Флориду в рамках своей «миссии мира». До этого венгерский премьер посетил Киев и Москву, а затем Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Власти ЕС раскритиковали Орбана из-за его встречи с Владимиром Путиным, а Владимир Зеленский отверг попытки Орбана выступить в качестве миротворца.

Орбан не раз блокировал инициативы ЕС, направленные на помощь Украине, отмечает Bloomberg. Венгерского премьера считают одним из самых близких союзников Трампа среди лидеров стран, входящих в ЕС. После выборов в США Орбан был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой и выразил надежду, что тот сможет добиться мира.