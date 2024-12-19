В Мурманске произошли взрывы в нескольких километрах от военных объектов

Два взрыва произошло в Мурманске вечером 18 декабря, сообщили паблик «Мурманск» во «ВКонтакте» и издание «СеверПост». Они опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой виден момент одного из взрывов.

Как сообщило 19 декабря норвежское издание Barents Observer, геолоцировавшее видеозапись, взрыв произошел у дома № 9 на улице Скальная на вершине сопки в Октябрьском районе на окраине Мурманска. Взрыв виден на расстоянии нескольких километров к северу.

Barents Observer указывает, что в этом районе находится несколько военных объектов — в 13 километрах расположена военно-морская авиабаза Североморск-1, в 12 километрах — открытый склад оружия.

Издание «Агентство» сообщило, что местные жители допускали что взрывы могут быть связаны со взрывными работами, которые планировали провести 18 декабря в ЗАТО Александровск на одном из карьеров. Однако эти работы отменили.

Военный аналитик Ян Матвеев сказал «Агентству», что взрыв на видео похож на детонацию большого числа боеприпасов, что могло произойти как во время утилизации боеприпасов, так и в результате диверсии.

Власти Мурманской области информацию о взрывах не комментировали.