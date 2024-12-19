В Финляндии по подозрению в обходе санкций задержали частный самолет, летевший в Россию

В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и сел в Финляндии для дозаправки, сообщает LRT.

Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.

По данным LRT, самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.

Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.

В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами.

LRT утверждает, что задержанный самолет был продан при посредничестве литовского государственного служащего Ритиса Дулинскаса. Он занимает пост советника главы отдела контроля полетов в Агентстве транспортных компетенций Литвы, а также управляет компанией Aviacom. Дулинскас заявил журналистам, что не имеет отношения к самолету и только помогал другу продать его.

После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил продавать самолеты, поставлять запчасти, осуществлять техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые компании добиться возврата лайнеров, находящихся в аренде у российских перевозчиков.

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