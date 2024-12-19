У парламента Абхазии произошла перестрелка. Один депутат погиб

У парламента Абхазии произошла стрельба, сообщают Апсныпресс и «Интерфакс» со ссылкой на корреспондентов на месте происшествия.

Пострадали двое депутатов. Один из них, Вахтанг Голандзия, умер от полученных ран, сообщает Апсныпресс со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Еще один депутат, Кан Кварчия, получил ранение в руку, ему оказывают помощь в республиканской больнице.