У парламента Абхазии произошла перестрелка. Один депутат погиб
У парламента Абхазии произошла стрельба, сообщают Апсныпресс и «Интерфакс» со ссылкой на корреспондентов на месте происшествия.
Пострадали двое депутатов. Один из них, Вахтанг Голандзия, умер от полученных ран, сообщает Апсныпресс со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Еще один депутат, Кан Кварчия, получил ранение в руку, ему оказывают помощь в республиканской больнице.
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