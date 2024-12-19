Российские регионы подверглись атаке более 80 украинских беспилотников. В Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов

В ночь на 19 декабря российские регионы подверглись атаке 84 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 36 дронов были уничтожены над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской и один — над Краснодарским краем.

В результате атаки беспилотников в Ростовской области начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Спустя несколько часов он уточнил, что пожар ликвидирован.

Кроме того, один человек, по словам Слюсаря, получил ранения при падении обломков беспилотника под Ростовом. Регион также атаковали ракеты — как утверждает губернатор, их было три. Тип ракет не уточняется.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ночной атаки пострадавших нет.

В Белгородской области, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших также нет. Однако в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сброса взрывных устройств с беспилотников повреждены два дома, в хуторе Бабка Валуйского округа — легковой автомобиль, а в поселке Пятницкое Волоконовского района в результате детонации повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

В Воронежской области пострадавших при атаке нет, сообщил губернатор Александр Гусев. О последствиях атак в Курской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском крае неизвестно.