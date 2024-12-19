Путин предложил переназначить Игоря Краснова на пост генпрокурора
В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина для назначения на должность генерального прокурора Игоря Краснова, сообщил сенатор и глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
На заседании 19 декабря пройдет предварительное обсуждение кандидатуры Краснова и будут подготовлены необходимые заключения, уточнил Клишас. Срок полномочий генпрокурора составляет пять лет
Краснов занимает пост генерального прокурора с января 2020 года. На этой должности он сменил Юрия Чайку, которого переназначали трижды.
До своего назначения Краснов работал следователем в центральном аппарате Следственного комитета, а затем заместителем председателя СК. Во время работы в СК Краснов расследовал дело о покушении на тогдашнего главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и вел дело группировки «Боевая организация русских националистов», известной как БОРН. Также Краснов вел дело об убийстве Бориса Немцова.
После назначения на должность генпрокурора в 2020 году Росреестр, как утверждали «Открытые медиа», скрыл данные о квартире Краснова в элитном жилом комплексе «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте, которую он получил от государства.
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