Минэкономразвития предложило в два раза увеличить годовой лимит переработок — чтобы повысить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала
Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс, предусматривающие снятие некоторых законодательных ограничений, связанных с переработками, пишет РБК со ссылкой на документ.
В частности, в ведомстве предлагают в два раза увеличить годовой лимит часов переработки и оплату за нее. Сейчас, как поясняет РБК, нельзя работать сверхурочно больше четырех часов в течение двух дней подряд (например, если сотрудник отработал в понедельник четыре часа, то во вторник его оставить нельзя). В год переработки должны составлять не более 120 часов. Минэкономразвития предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год.
Также предлагается оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы. Сейчас первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном размере.ъ
Кроме того, Минэкономразвития предлагает разрешить отзывать из отпуска работников вредных производств при условии их согласия и двойной оплаты. Сейчас Трудовой кодекс это запрещает.
Заместитель председателя правления Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина отмечает, что нынешние нормы основаны на исследованиях в области медицины труда, а увеличение продолжительности работы приведет к снижению здоровья работающего населения. «Экономическая выгода каких-то работодателей за счет интенсификации труда работников в перспективе обернется стратегическим проигрышем для всех», — говорит она.
Цель предложений Минэкономразвития, как пишет РБК, заключается в том, чтобы увеличить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!