Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс, предусматривающие снятие некоторых законодательных ограничений, связанных с переработками, пишет РБК со ссылкой на документ.

В частности, в ведомстве предлагают в два раза увеличить годовой лимит часов переработки и оплату за нее. Сейчас, как поясняет РБК, нельзя работать сверхурочно больше четырех часов в течение двух дней подряд (например, если сотрудник отработал в понедельник четыре часа, то во вторник его оставить нельзя). В год переработки должны составлять не более 120 часов. Минэкономразвития предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год.

Также предлагается оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы. Сейчас первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном размере.ъ

Кроме того, Минэкономразвития предлагает разрешить отзывать из отпуска работников вредных производств при условии их согласия и двойной оплаты. Сейчас Трудовой кодекс это запрещает.

Заместитель председателя правления Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина отмечает, что нынешние нормы основаны на исследованиях в области медицины труда, а увеличение продолжительности работы приведет к снижению здоровья работающего населения. «Экономическая выгода каких-то работодателей за счет интенсификации труда работников в перспективе обернется стратегическим проигрышем для всех», — говорит она.

Цель предложений Минэкономразвития, как пишет РБК, заключается в том, чтобы увеличить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала.

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