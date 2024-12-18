В Сергиевом Посаде загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры. Пожар потушили, пострадавших нет
Обновлено. РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в лавре сообщили, что причиной пожара стала электропроводка. Возгорание потушили, сообщили в МЧС, пострадавших нет.
В подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры, сообщают местные телеграм-каналы и телеграм-канал Baza.
На фото и видео, которые публикуют в соцсетях, дым идет с перекрытия первого яруса колокольни. О пожаре в Троице-Сергиевой лавре также сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На место приехали пожарные, по их данным, горит межэтажное перекрытие, пишет телеканал «Радонежье».
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