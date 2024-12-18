В Петербурге задержали основателя частной скорой помощи «Корис» Льва Авербаха. Его подозревают в организации незаконной миграции во время ковида

В Петербурге задержан основатель частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах по подозрению в организации незаконной миграции, пишет «Фонтанка».

Вместе с ним, по данным «Фонтанки», по делу проходят еще два человека. Один из них — гендиректор юрлица «Сфера Мед», под которым работает «Корис», Дмитрий Ванин, который также задержан. Второй — Дмитрий Яковлев, который в документах значится как коммерческий директор компании «Сфера Мед» периода 2020–2021 годов. Ему назначили подписку о невыезде.

Авербах и Ванин, по информации «Фонтанки», задержаны на двое суток как подозреваемые. После задержания Льву Авербаху стало плохо, его под конвоем отвезли в больницу, где оказали помощь, а затем вернули в отдел, пишет издание.

Петербургская полиция сообщила о задержании двух руководителей медицинской клиники, подозреваемых по делу об организации незаконной миграции (пункты «а» и «б» части 2 статьи 322.1). Третьему фигуранту назначили подписку о невыезде. Имена задержанных в сообщении не называются.

Полиция утверждает, что подозреваемые с апреля 2021 по июль 2022 года организовали канал незаконной миграции «под видом лечения в медклинике» — оформляли иностранцам фиктивные приглашения для прохождения лечения. По данным полиции, так в Россию незаконно въехали не менее восьми иностранцев.

Накануне Авербах рассказал «Фонтанке», что его допрашивали в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. «Опрашивают по нарушению миграционного законодательства во время пандемии. Компания приглашала на лечение людей из-за границы. Но я к этому не имею никакого отношения, о чем следователю и сказал», — сообщил Авербах.

«Фонтанка» отмечает, что осенью 2020 года единственным учредителем и генеральным директором компании «Сфера Мед» стал Дмитрий Ванин, но клиника и служба скорой помощи работают под старым брендом «Корис».

«Корис» — это известная в городе служба частной скорой помощи, созданная Львом Авербахом еще в 1999 году, а также многопрофильная клиника и круглосуточный специализированный травмпункт. Во время пандемии коронавируса частная скорая наравне с государственной оказывала помощь людям, доставляя их в больницы, а сам Авербах критиковал городскую систему здравоохранения из-за многочасовых очередей, в которых машинам с пациентами приходилось стоять перед больницами.