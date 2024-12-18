Парламент Чехии одобрил законопроект, который обяжет россиян отказываться от своего гражданства для получения чешского

Парламент Чехии одобрил в третьем чтении законопроект, который предусматривает отказ от российского гражданства для получения чешского.

Законопроект под названием Lex Ukraine касается в основном продления временной защиты украинских беженцев. Однако в том числе он регулирует условия получения чешского гражданства россиянами — теперь для этого нужно будет отказываться от российского гражданства, и запрос на аннулирование должен быть подтвержден российской стороной.

Предполагается, что новая норма будет распространяться на всех россиян за исключением просителей убежища и некоторых других особых случаев. Сейчас для получения гражданства в Чехии нужно прожить в стране не менее 10 лет, и минимум пять из них — с разрешением на постоянное проживание. Текущие заявки россиян на гражданство, согласно закону, будут приостановлены.

Оппозиция и россияне, живущие в Чехии, критиковали эту инициативу, считая поправку о российском гражданстве дискриминационной, однако протестовать против него, как отмечает один из собеседников чешского издания Seznam Zprávy, было сложно, поскольку это не отдельный закон, а часть закона, касающегося украинцев.

Министр внутренних дел Чехии и лидер партии STAN Вит Ракушан заявил, что это не дискриминация, поскольку гражданство не является законным правом. «Действия России представляют для нас определенную угрозу безопасности. Устранение этих угроз — это не дискриминация, а обязанность», — сказал он.

При этом депутаты, как отмечает Novinky, торопились с принятием законопроекта, поскольку действующая временная защита для украинцев истекает в конце марта 2025 года, после чего ее нужно продлевать.

После одобрения депутатами правящей коалиции законопроект должен пройти сенат и затем отправиться на подпись президенту.