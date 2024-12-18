Обвиняемого в убийстве отца главы пресс-службы РПЦ Владимира Легойды приговорили к пожизненному заключению

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 27-летнего уроженца Брянской области Адама Щербакова, обвиненного в убийстве 90-летнего Романа Легойды, отца Владимира Легойды — председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ и исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщают прокуратура и управление СК по Московской области.

Помимо статьи об убийстве, подсудимого также признали виновным в разбое, угоне автомобиля и подделке паспорта. Отбывать наказание Щербаков будет в колонии особого режима.

Убийство Романа Легойды произошло 29 декабря 2023 года в подмосковном поселке Горки Ленинские. Как установило следствие, преступник под надуманным предлогом уговорил Легойду довезти его на машине до банкомата, а затем напал на него, нанес 24 удара ножом и похитил 100 тысяч рублей. После он отвез тело погибшего в лес и угнал его автомобиль. Правоохранительные органы отчитались о задержании подозреваемого уже через несколько часов после убийства.

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