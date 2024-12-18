На радиостанции «УВБ-76», в эфире которой обычно звучит жужжание и иногда передают несвязные сообщения, вечером 17 декабря включили несколько музыкальных композиций. Первыми об этом сообщили пользователи «Вконтакте» в комментариях на странице онлайн-версии «УВБ-76», а также пользователи ютьюба в стриме радиостанции.

Одной из первых в эфир попала песня «Я русский» Шамана, которая прозвучала в 22:33 по московскому времени. Запись песни, прозвучавшей в эфире на фоне обычного жужжания, опубликовал телеграм-канал Baza.

По мнению Baza, эфир радиостанции могли перехватить. Авторы группы «Вконтакте», посвященной работе станции, считают, что в эфир прорвались радиохулиганы.

Судя по сообщениям пользователей и стриму в ютьюбе, в эфире, в частности, прозвучали:

отрывки из «Лебединого озера» Петра Чайковского,

гимн Советского Союза,

группа «Конец фильма» — «Юность в сапогах»,

«Каникулы на Марсе» — «Дедушка» (в песне звучит рефреном «Мой дед — исламский террорист»),

Аким Апачев — «Лето и арбалеты» (там есть слова «Ща вагнера подъедут»),

Макс Комикадзе — «Байрактар»,

«АукцЫон» — «Дорога»,

DJ Smash — «Moscow Never Sleeps»,

«7Б» — «Молодые ветра»,

Влад A4 — «Лама мама»,

«Песня друзей» («Ничего на свете лучше нету») из мультфильма «Бременские музыканты».

Судя по стриму в ютьюбе, около полуночи по московскому времени в эфире перестали звучать музыкальные композиции.

«УВБ-76» — российская номерная станция, существующая с 1970-х годов. Обычно в эфире звучит жужжание, из-за чего радиостанцию называют «Жужжалкой». Изредка в эфире звучат короткие сообщения с числами и не связанными друг с другом словами. Предполагается, что радиостанция «УВБ-76» принадлежит Вооруженным силам РФ, но официально это не подтверждено.

«Российская газета» ранее сообщала, что в эфире радиостанции в прошлые годы уже звучали отрывки из «Лебединого озера». В декабре 2017 года в эфире «УВБ-76» прозвучал рэп и кто-то крикнул «Слава Украине!» — тогда волну станции, предположительно, перехватили.

Читайте также

Загадочная радиостанция «УВБ-76» стала передавать рекордно длинные цепочки сообщений. Среди них — «бандеролька», «геенна» и «кризотютя» Что это значит, по-прежнему неизвестно

Читайте также

Загадочная радиостанция «УВБ-76» стала передавать рекордно длинные цепочки сообщений. Среди них — «бандеролька», «геенна» и «кризотютя» Что это значит, по-прежнему неизвестно