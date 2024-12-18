На директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова завели новое уголовное дело — о клевете в отношении судьи, прокурора или следователя, соединенной с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении (часть 3 статьи 298.1 УК).

Дело, как обнаружила «Медиазона», поступило в Солнцевский районный суд Москвы. Обвиняемым по делу проходит И. Ю. Жданов. Уточнить данные фигуранта в суде отказались. «Медиазона» отметила, что инициалы и фамилия совпадают с данными главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Юрьевича Жданова.

«Медиазоне» Жданов сообщил, что не знает о новом уголовное деле, но позднее в своем телеграм-канале подтвердил, что оно существует.

«Всякие судейки, прокуроры, следователи просто в восторге от нашего проекта „Черный блокнот“. Они могут находить там свои фотографии, иногда даже контакты для связи с ними, почитать о себе. Они так рады, что даже возбудили на меня какое-то новое уголовное дело об оскорблении судей. Я пока не знаю, какой конкретно судья решил добавить популярности нашему блокноту, но жду с нетерпением, когда узнаю», — написал он.

Первое заседание по делу назначено на 24 декабря 2024 года. Формулировка обвинения предполагает максимальное наказание в виде штрафа в 5 миллионов рублей или 480 часов обязательных работ, пишет «Медиазона».

В отношении Жданова ранее были возбуждены уголовные дела о неисполнении решения суда из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон» о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве и о создании НКО, «посягающей на личность и права граждан». Кроме того, Жданов, как и другие соратники Алексея Навального, проходит обвиняемым по делу о руководстве «экстремистским сообществом» (таким «сообществом» власти России объявили структуры Алексея Навального, в том числе ФБК). Жданов объявлен Россией в розыск, включен в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга, а также в реестр «иностранных агентов». Он находится за пределами России.