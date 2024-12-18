Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией американскую компанию Recorded Future, занимающуюся сбором и анализом информации о киберугрозах.

Как сообщается на сайте прокуратуры 18 декабря, компания со штаб-квартирой в штате Массачусетс причастна к кибератакам на Россию. «Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных Сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России», — утверждает ведомство.

По заявлению прокуратуры, Recorded Future «обеспечивает информационно-техническую поддержку» пропагандистской кампании Запада против России, а также «активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств».

Recorded Future занимается кибербезопасностью. На сайте компании сказано, что один из ее учредителей Кристофер Алберг в 2007 году подал первый патент компании, «заложив основу для анализа угроз в режиме реального времени на основе машинного обучения». Компания использует аналитику на основе искусственного интеллекта, чтобы выявлять потенциальные угрозы. По информации Recorded Future, компания имеет «крупнейший в мире объем взаимосвязанных данных об угрозах». У Recorded Future более 1800 клиентов.

С сентября 2024 года компания принадлежит платежной системе Mastercard. Прежний владелец, частная инвестиционная компания Insight Partners, продала Recorded Future за 2,65 миллиарда долларов.