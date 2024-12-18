Артист балета Сергей Полунин заявил, что «его время в России истекло». Неделю назад его уволили с поста руководителя Севастопольского театра оперы и балета

Артист балета Сергей Полунин заявил, что покинет Россию, поскольку его время в этой стране «истекло». Об этом он написал в своем инстаграме (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Душа не на месте. Спасибо за все что зделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Росссия стала для меня Домом на многие годы огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все что мне нужно и даже больше мне дали.

Он добавил, что «пока неясно», куда именно отправится вместе со своей семьей, а также попросил прощение «за то, что смог или не смог сделать».

Как отмечает РБК, летом 2024 года Полунин жаловался, что за ним следят и присылают «несанкционированные» посылки.

11 декабря министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о смене руководства Севастопольского театра оперы и балета, который возглавлял Сергей Полунин. Новым главой театра стал солист Большого и Мариинского театров Ильдар Абдразаков.

Сергей Полунин родился в Херсоне и получил образование в Киевском хореографическом училище. В разные годы он был солистом Королевского балета в Лондоне, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и Баварского государственного балета в Мюнхене.

В 2017 году Полунин получил сербское гражданство, а в 2018-м — российское. В 2018 году выступил в Крыму, после чего попал в украинскую базу «Миротворец». С 2019-го по 2024 год Полунин был исполняющим обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. С 2020 года возглавлял Севастопольский театр оперы и балета. В 2023 он стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры. В 2024-м был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Полунин поддерживает российское вторжение в Украину, он проводил сборы пожертвований для помощи российским военным. На теле Полунина набиты три татуировки с изображением Владимира Путина.