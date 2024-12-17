WSJ: США обеспокоены скоплением турецких сил на границе Сирии и возможным вторжением Турции на земли сирийских курдов

США обеспокоены тем, что Турция и ее союзники наращивают силы вдоль границы с Сирией и может готовиться к масштабному вторжению, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников WSJ, в состав сил, которые сосредоточены вблизи Кобани, города с преимущественно курдским населением в Сирии, входят бойцы ополчения, турецкий спецназ и артиллерия в большом количестве.

Наращивание сил, которое началось после падения режима Башара Асада, похоже на действия турецких военных перед вторжением на северо-восток Сирии в 2019 году, пишет издание. «Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности», — говорит источник WSJ. Другой собеседник издания говорит, что турецкая трансграничная операция «может быть неизбежной».

По словам чиновника гражданской администрации сирийских курдов Ильхама Ахмеда, турецкая военная операция «представляется вероятной». Он сообщил об этом избранному президенту США Дональду Трампу и призвал его оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот не отправлял войска через границу. В письме Трампу Ахмед назвал целью Турции установление «фактического контроля» над курдской землей до того, как Трамп вступит в должность.

После падения режима Башара Асада в Сирии возобновились боевые действия между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанческими группировками. Организованные при посредничестве США переговоры о прекращении огня не привели к достижению соглашения.

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