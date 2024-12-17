В Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Вануату в Тихом океане 17 декабря, сообщила Геологическая служба США. Подземные толчки зарегистрировали в 30 километрах к западу от города Порт-Вила, столицы Вануату. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.

В Порт-Виле, как сообщает Reuters, повреждения получили здания и автомобили. В частности, серьезно повреждено здание, в котором располагаются посольства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии. Местный телеканал VBTC сообщил, что один человек оказался под завалами. По всей стране возникли перебои со связью.

В результате землетрясения погиб по меньшей мере один человек, сообщил местный журналист Дэн Макгарри со ссылкой на полицию. По его словам, есть раненые: «Я видел трех человек с серьезными ранениями на каталках, ожидающих лечения». Агентство Reuters отметило, что не смогло получить комментарий властей о жертвах.

Дэн Макгарри сообщил, что дорога, соединяющая Порт-Вилу с главным портом, заблокирована из-за оползней. Он опубликовал видео, снятое в районе порта после землетрясения.

После землетрясения объявили угрозу цунами, но затем она была отменена. Власти США, Австралии и Новой Зеландии заявили, что угрозы цунами для их территорий нет.