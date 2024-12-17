В Москве покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма

Латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в Москве, сообщили российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

По их данным, тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Телеграм-канал Baza сообщил, что тело Тиммы обнаружили на первом этаже дома на улице Сергея Макеева в ночь на 17 декабря. По данным Mash, Тимма покончил с собой в бизнес-отеле, в то же время Shot сообщил, что тело спортсмена обнаружили в хостеле. Shot утверждает, что причиной смерти Тиммы стала асфиксия, «ВЧК-ОГПУ» пишет, что он умер в результате падения с большой высоты.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах России (список доступен здесь). По этим ссылкам (один, два) собраны контакты помогающих специалистов в других странах.

Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил, что рядом с погибшим лежал телефон с последним пожеланием перед смертью. Телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, что на заставке айфона был номер его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, и просьба позвонить ей. За день до смерти, 16 декабря, Тимма опубликовал в инстаграме сторис, в котором поздравил Седокову с днем рождения.

Мировой судья в Хорошевском районе Москвы 9 декабря удовлетворил иск Анны Седоковой о разводе с Янисом Тиммой. Пара находилась в браке с 2020 года, иск Седоковой о разводе поступил в суд 16 октября 2024-го. После обращения Седоковой в суд, пишет Baza, Тимма публиковал видеозаписи, из-за которых подписчики подозревали, что он готовится к самоубийству.

Янис Тимма — воспитанник рижского баскетбольного клуба «АСК Рига», он выступал за него в 2011-2013 годах. На драфте НБА в 2013 году был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис». В разное время Тимма представлял многие латвийские клубы, в том числе «Вентспилс», российские «Зенит», УНИКС и «Химки», греческий «Олимпиакос» и американский «Осеола Мэджик» (фарм-клуб команды НБА «Орландо»). С 2024 года был игроком испанского клуба «Обрадойро».

В составе сборной Латвии Янис Тимма в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата Европы среди игроков до 18 лет. Выступал за основную сборную Латвии на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также во время отборочного турнира на Олимпиаду 2016 года.