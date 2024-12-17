Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, играющий за свою национальную сборную и английский футбольный клуб «Челси», сдал положительный допинг-тест, сообщил портал Tribuna.

Позже эту информацию подтвердил сам Мудрик. «Я могу подтвердить, что мне сообщили, что образец, который я предоставил Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти», — написал футболист в инстаграме.

В «Челси» заявили, что и сам клуб, и Мудрик «полностью поддерживают» программу тестирования, которое регулярно проходят все игроки. «Михаил в категорической форме подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества», — говорится в заявлении «Челси».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Мудрик временно отстранен от игр. Сам Мудрик в своем заявлении выразил надежду скоро вернуться на поле, поскольку знает, что он «не сделал ничего плохого».

Мудрик играл за донецкий «Шахтер», а в январе 2023 года перешел в «Челси», который заплатил за его трансфер 70 миллионов евро. Однако в сезоне 2024/2025 Мудрик провел за «Челси» всего два матча, и выходил на замену.

Летом 2024 года Мудрик играл за сборную Украины на чемпионате Европы, проходившем в Германии. Его команда набрала четыре очка в трех матчах, но не смогла выйти из своей группы и покинула турнир.