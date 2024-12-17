FT: европейский гражданин впервые попал под санкции ЕС за торговлю российской нефтью выше ценового потолка

Евросоюз впервые ввел санкции против гражданина ЕС за причастность к торговле российской нефтью выше установленного западными странами ценового потолка, пишет Financial Times.

Санкции введены против Нильса Трооста, гражданина Нидерландов, проживающего в Швейцарии. Также под ограничения попала связанная с ним компания Paramount Energy & Commodities DMCC. В обосновании ЕС утверждается, что этой компании, базирующейся в Дубае, в июне 2022 года материнская компания Трооста передала свою деятельность по торговле российской нефтью.

По словам самого Трооста, юристы сказали ему, что дочерние компании в ОАЭ не обязаны соблюдать ценовой потолок, если европейская материнская компания не участвует в их операциях. Также Троост заявил FT, что решение о введении санкций стало результатом кампании его бывшего делового партнера после того, как их деловые отношения были разорваны.

Как поясняет FT, речь идет о партнерстве Трооста с бизнесменом Гауравом Кумаром Шриваставой. Тот сказал Троосту, что у него есть связи в ЦРУ и пообещал помочь получить лицензию от казначейства США, чтобы позволить компании Трооста законно торговать российской нефтью по цене выше потолка. В мае 2023 года, обнаружив обман, Троост разорвал отношения с Шриваставой, однако впоследствии санкции против него все равно ввела Великобритания.

При этом, как утверждается в расследовании FT, бывший партнер Трооста после разрыва отношений начал кампанию по его дискредитации и стал рассылать информацию о преполагаемых нарушениях Трооста дипломатам и журналистам. Представитель Трооста заявил, что ни сам бизнесмен, ни его компании никогда не нарушали никаких законов или правил, а ЕС «присоединился к широко известной кампании по дезинформации, связанной с деловым спором».

Шривастава все обвинения в намеренном подрыве репутации Трооста отрицает.