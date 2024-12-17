Акции «Газпрома» в ходе торгов на Мосбирже упали до минимума с января 2009 года

Акции российской компании «Газпром» в ходе торгов на Московской бирже упали до минимума за последние 16 лет. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16:32 мск, сообщает РБК. Так, в моменте котировки «Газпрома» снизились на 2,41% — до 106,1 рубля за акцию. Это минимум с 26 января 2009 года.

Акции компании падают уже несколько дней подряд. Аналитики, опрошенные РБК, назвали среди причин снижения неоправдавшиеся ожидания инвесторов, которые надеялись на дивиденды, общее снижение рынка, а также геополитические риски и возможное ухудшение финансовых результатов «Газпрома».

В целом рынок акций РФ к вечеру 17 декабря продолжает снижение на фоне новостей о западных санкциях и в ожидании того, что Центробанк России поднимет ключевую ставку, отмечает «Интерфакс».

К 16:35 по Москве индекс Московской биржи составил 2371,6 пункта (-2%), индекс РТС — 725,96 пункта (-2%); цены большинства «голубых фишек» — акций наиболее крупных и ликвидных компаний — на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

16 декабря власти Евросоюза ввели 15-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Под ограничения среди прочего попали судоходные компании, связанные с теневым флотом России, а также 52 танкера из третьих стран, которые перевозили российскую нефть.

В тот же день издание РБК сообщило, что большинство аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний считают, что Банк России на заседании 20 декабря примет решение о повышении ключевой ставки до 23%.

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