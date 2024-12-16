Венгрия заблокировала включение патриарха Кирилла в санкционные списки ЕС

Венгрия заблокировала включение в санкционные списки патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Санкции против священнослужителей лишили бы даже последней надежды на мир», — сказал министр.

По словам Сийярто, Будапешту также удалось добиться исключения из очередного санкционного списка российского Олимпийского комитета, а также постпреда России при ООН Василия Небензи.

О принятии 15-го пакета санкций Евросоюза было официально объявлено 16 декабря. Под ограничения попали 54 физических и 30 юридических лиц, в том числе заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки и певица Лариса Долина.

Руководство РПЦ и патриарх Кирилл неоднократно в своих публичных заявлениях фактически выражали поддержку вторжению войск РФ в Украину. Впервые санкции против Кирилла в ЕС хотели ввести еще в 2022 году, однако тогда этот шаг тоже заблокировала Венгрия. Кирилл находится под национальными санкциями некоторых европейских стран.

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