В Висконсине произошла стрельба в христианской школе. Есть погибшие, стрелявший предположительно также мертв

В христианской школе Abundant Life в Мэдисоне в штате Висконсин произошла стрельба, есть погибшие, пишет CNN.

По последним данным полиции Мэдисона, в результате стрельбы погибли три человека и еще девять человек пострадали. В ходе первого брифинга для прессы полиция заявила, что стрелявший был учеником школы и также погиб, однако предупредила, что информация требует уточнений.

По данным CNN, погибли четыре человека, в их числе — стрелявший. Другие подробности агентству пока также неизвестны. В полиции добавили, что не будут давать информации о жертвах, пока не удостоверятся, что семьи оповещены.

Губернатор Висконсина Тони Эверс написал, что внимательно следит за происходящим и молится за учеников, преподавателей и школу в ожидании более точной информации. О стрельбе также сообщено президенту США Джо Байдену.