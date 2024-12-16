На французский архипелаг Майотта у Мадагаскара обрушился разрушительный циклон «Шидо». По данным властей, погибли сотни (возможно, тысячи) человек

Несколько сотен человек, а, возможно, тысячи погибли в результате циклона «Шидо», который обрушился на архипелаг в Индийском океане в ночь на 14 декабря. Об этом, как сообщает агентство Reuters 16 декабря, заявил глава местной французской администрации Франсуа-Ксавье Бьевиль.

«Может быть, мы приблизимся к тысяче, если не к нескольким тысячам», — сказал Бьевиль, выступая по телевидению (цитата по Le Figaro). Пока известно о 14 погибших.

В МВД Франции заявили, что «будет трудно учесть всех жертв». Как отметили в министерстве, Майотта — «мусульманская земля, где умерших хоронят в течение 24 часов».

Циклон «Шидо» пришел на Майотту в ночь на 14 декабря со скоростью ветра более 200 километров в час, повредив жилые дома, административные здания и больницу. Синоптики заявили, что это самый сильный шторм за последние 90 лет.

Видео, опубликованное французской жандармерией, демонстрирует обломки сотен самодельных домов после того, как самый мощный циклон за почти столетие обрушился на архипелаг Майотта в Индийском океане

«Я думаю о наших соотечественниках на Майотте, которые пережили несколько ужасных часов, а некоторые потеряли все, лишились жизни», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Помимо Майотты циклон прошел по северу Мозамбика, но масштаб разрушений там неясен. На Коморских островах, по данным властей, легкие ранения получили два человека, 24 человека покинули свои дома, а 21 дом был разрушен.