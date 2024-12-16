«Медиазона» узнала, что сотрудника саровского НИИ обвинили в госизмене и попытке выезда из России с ограничением из-за допуска к гостайне

В Нижегородский областной суд 13 декабря поступило дело жителя Сарова Дмитрия Кижменева, которого обвиняют в госизмене (статья 275 УК), попытке выезда из России при ограничении из-за допуска к гостайне (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 283.2 УК) и подделке документов (часть 4 статьи 327 УК). На карточку дела на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

Кижменева, как пишет «Медиазона», арестовали 19 августа 2023 года. Затем его этапировали в Москву, и Лефортовский суд несколько раз продлевал ему арест, но до сих пор в его деле фигурировала только статья о подделке документов.

Журналисты предполагают, что Кижменев работал в НИИ города Сарова Нижегородской области. В 2019 году он был помощником депутата городской думы Сарова Людмилы Колотухиной, работавшей в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, а на странице у самого Кижменева во «ВКонтакте» в качестве места работы указано ВНИИЭФ КБ-1 — конструкторское бюро.

Колотухина сказала «Медиазоне», что не знает о деле, поскольку Кижменев был ее помощником пять лет назад, и с тех пор они не общались, но она «сомневается», потому что он «добропорядочный молодой человек».

Бывшая жена Дмитрия Кижменева сказала, что не будет давать комментарии, потому что «ей не разрешено» и подробностей она не знает.