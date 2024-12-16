«Коммерсант»: активы иностранцев на счетах российских брокеров обновили трехлетний максимум, превысив два триллиона рублей

На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 триллиона рублей. Это, отмечает «Коммерсант», максимальный показатель за три года.

С начала года активы иностранцев на счетах российских брокеров выросли более чем в полтора раза. При этом стоимость ценных бумаг на брокерских счетах нерезидентов с начала года увеличилась на 52,5%.

Многократные темпы роста объемов активов, пишет издание, показали инвесторы как из «дружественных», так и «недружественных» юрисдикций. В частности на счетах клиентов из США активы выросли с 2,5 миллиарда до 34 миллиардов рублей. Также был зафиксирован резкий рост активов на счетах клиентов из Объединенных Арабских Эмиратов (в 2,5 раза, до 338 миллиардов рублей).

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не исключают, что речь идет о переводе активов из «недружественных» в «дружественные» юрисдикции через покупку портфелей акций. Среди других возможных причин роста активов нерезидентов собеседники издания назвали продажу заблокированных иностранных ценных бумаг, а также конвертацию депозитарных расписок на российские акции.

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